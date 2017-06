Linea Verde Estate, anticipazioni di oggi domenica 11 giugno 2017 su Rai1. Da oggi domenica 11 giugno per 13 settimane con Federico Quaranta e Federica de Denaro, su Rai1 alle 12.20, le telecamere del programma cult dell’agricoltura vanno in cerca dei tesori della nostra campagna tra storia, arte, gastronomia e innovazione. Federico Quaranta e Federica de Denaro – la nuova coppia di conduttori per l’edizione estiva – andranno in cerca dei tesori della campagna italiana tra storia, arte, gastronomia e innovazione. Protagonisti dell’edizione estiva saranno i paesaggi agricoli.

Così Federico e Federica nel loro viaggio incontreranno produttori, proveranno a fare esperienze come tosare una pecora o mietere il grano, percorreranno le strade di montagna a dorso d’asino o a cavallo, esploreranno antichi forni e modernissimi laboratori. In questo loro consapevole vagabondare tra il meglio dell’Italia agricola andranno alla ricerca dei valori del nostro paese, valori che sono legati ai territori, ma che diventano a ogni passo occasione di scoperta e di consapevolezza della centralità economica, sociale e culturale dell’agricoltura. Linea Verde Estate andrà in onda come di consueto tutte le domeniche su Rai 1 a partire dalle 12.20.

Nel primo appuntamento di domenica 11, Federico Quaranta e Federica de Denaro parteno da Pitigliano, la leggendaria “casa” degli etruschi, la Piccola Gerusalemme degli ebrei, per andare alla ricerca delle origini dell’agricoltura della Maremma toscana tra vacche maremmane, pecore amiatine, maiali di Cinta senese e di Macchiaiola, fino a scoprire le modernissime tecniche di cura con le erbe lasciateci dagli etruschi e i grani antichi per arrivare a contemplare il mare dell’Argentario respirando l’aria balsamica dei pini della Feniglia di Orbetello.

Linea Verde è un programma di Vincenzo Arnone, Carlo Cambi, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Alessandro Piccioli. Regia di Stefano Maria Gallo, Fernando Lizzani, Emilia Mastroianni, Luca Romani, Luciano Sabatini. Produttore esecutivo Federica Giancola.