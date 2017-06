Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, ultime news gossip ad oggi 11 giugno 2017.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, ultime news gossip. Bellissimo momento sul piano professionale e privato per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Pochi giorni fa la bellissima conduttrice Michelle Hunziker aveva lanciato su Instagram la sfida del bacio più, a corredo di un’immagine in cui baciava il marito Tomaso Trussardi:”Voglio lanciare questa nuova sfida per tutti #ilbaciopiùbello! Il mio #ilbaciopiùbello è @therealtrussardigram ! Ogni momento è giusto, ma specialmente questo momento necessita di gesti d’amore!!! Baciate un fidanzato, una moglie, un marito, un padre, una mamma, un’animaletto del cuore, un oggetto, insomma baciate un po’ chi volete, ma postate i vostri baci più belli!!!”.

A chiusura della sfida Aurora, la figlia di Michelle, ha postato una tenera immagine che la ritrae in un mometo molto dolce con la madre, in cui si scambiano un tenero bacio, con la didascalia:”#ilbacio più bello per me sei tu”.

Momento molto felice per Aurora che viene ripresa per le vie di Milano, in dolce compagnia, del fidanzato Goffredo Cerza. Anche mamma Michelle vive un periodo molto felice accanto al marito Tomaso Trussardi, e della sua meravigliosa famiglia, dalla quale non vede l’ora di tornare dopo le trasferte fuori in giro per lavoro, come sottolinea con una didascalia a corredo di un’immagine su Instagram, in cui salta su un tappeto elastico:”Che bello viaggiare per poi tornare a casa!!!Quando torno dalla mia famiglia mi sento cosiiiiiiii!!!! Iuhihuhuhuhuh! #happiness #jump #love buona serataaaaaaa”.

