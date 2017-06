Moto Gp di Catalogna, vince Dovizioso, sul podio anche Marquez e Pedrosa

Moto Gp Catalogna, la classifica finale dell’11 giugno 2017. Nuova vittoria di Andrea Dovizioso, che mette a segno il secondo successo consecutivo in una settimana: dopo la vittoria al Mugello, il pilota ha oggi trionfato sulla Honda Marquez, arrivato secondo, ed è ad appena 7 punti da Viñales, primo in classifica. Al terzo posto un’altra Honda, quella di Pedrosa. Valentino Rossi, invece, ha chiuso all’ottavo posto, mentre il suo collega della Yamaha, Vinales, si è posizionato al decimo posto. Lorenzo si è piazzato in quarta posizione. Quinta e sesta posizione per Johann Zarco e Jonas Folger, i due piloti della Tech 3. Settimo posto per Alvaro Bautista.

Moto Gp Catalogna, le dichiarazioni di Gigi Dall’Igna.

L’ingegnere Gigi Dall’Igna, orgoglioso di questo risultato, ha così commentato, come riporta Repubblica, il podio di Dovizioso: “Andrea ha vinto perché in questa gara bisognava usare la testa, e lui ne ha avuta tanta: è stato il più intelligente. Questa è sempre stata una pista difficile, per la Ducati. Ma la moto c’è, e i 2 giorni di test del mese scorso sono stati fondamentali”.