Non uccidere, anticipazioni di lunedì 12 giugno 2017. Al via la seconda serie della fiction con Miriam Leone!

Non uccidere, anticipazioni di domani lunedì 12 giugno 2017. Domani sera torna in onda in prima serata su Rai2 la fiction di successo “Non uccidere” con Miriam Leone nelle vesti di Valeria Ferro, l’ispettore della squadra omicidi della Mobile di Torino chiamata a fare luce su una serie di torbidi delitti consumati tra mura domestiche e piccole comunità chiuse. Si tratta di una delle serie più innovative della fiction italiana, ed è una coproduzione Rai Fiction FremantleMedia Italia, prodotta da FremantleMedia Italia, Rai Produzione Tv – Centro Produzione Rai di Torino e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

La protagonista della fiction è sempre lei, Valeria, una poliziotta giovane ma estremamente abile, forte di un intuito fuori dal comune e soprattutto di un’ossessione che muove tutto il suo agire: quella per la verità. Il suo passato racconta di una ferita che risale all’adolescenza, quando sua madre Lucia era stata condannata per l’omicidio del marito. Nella prima stagione, con l’uscita dal carcere di Lucia, Valeria ha affrontato i fantasmi del passato cercando di scoprire la verità riguardo alla morte del padre: chi l’ha ucciso davvero?

Nel primo episodio della seconda stagione, in onda da lunedì 12 giugno 2017 su Rai2, l’ispettore Ferro si troverà ad indagare su un caso particolarmente complesso e difficile da risolvere. Quando viene trovato il corpo senza vita di Susanna Bianco i primi sospetti ricadono sul marito, Dario Bianco, già accusato di violenze nei confronti della moglie. Susanna era riuscita a fuggire di casa con il figlio Federico trovando rifugio in un centro di assistenza per donne maltrattate in cui tutte le ospiti vivono in incognito. Alessia Randi, un’operatrice del centro antiviolenza molto legata alla vittima, è convinta che Dario sia riuscito a risalire all’indirizzo del centro e a mettersi in contatto con Susanna per ucciderla.

Paola Ferrario, l’avvocato di Dario già presente al momento dell’arresto di Dario, conferma la versione del suo cliente: Susanna aveva volontariamente deciso di lasciare il centro di assistenza e di tornare da suo marito. La risoluzione del caso sembra più lontana che mai. Solo l’intuito di Valeria potrà aiutare ad arrivare alla verità e a scoprire il vero colpevole dell’omicidio di Susanna.