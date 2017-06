Papa Francesco, il Regina Coeli di oggi, 11 giugno 2017, e le ultime news

Papa Francesco, il Regina Coeli in Piazza San Pietro. A breve Papa Francesco reciterà il Regina Coeli in una Piazza San Pietro gremita di fedeli. Ieri il Papa ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Santo Padre è giunto da Mattarella a bordo della sua Ford Focus, ed il Presidente della Repubblica lo ha subito accolto con una calorosa stretta di mano. Ad assistere all’evento c’erano centinaia di fedeli, tra cui i ragazzi delle scuole delle zone terremotate, che hanno chiamato a gran voce il Papa. Papa Francesco e Sergio Mattarella hanno affrontato insieme diversi temi. Tra questi, hanno parlato dell’occupazione giovanile, troppo precaria e non ben retribuita.

Papa Francesco, l’incontro con Sergio Mattarella.

Il Papa e Mattarella sono usciti nei giardini del Colle i ragazzi e le loro famiglie delle zone terremotate. Papa Francesco ha detto loro alcune parole di speranza: “Coraggio, state su, bisogna salire. Come dice quella bella canzone degli alpini, l’arte della salita sta non nel non cadere, ma nel non restare caduti”.