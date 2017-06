Sereno Variabile Estate, anticipazioni domenica 11 giugno 2017. Una nuova bellissima puntata di Sereno Variabile Estate ci porterà alla scoperta del Trentino. Prosegue l’itinerario di “Sereno Variabile” dopo la prima tappa dedicata alla Valle del Chiese. Nella puntata in onda domenica 11 giugno alle 13.45 su Rai2 si andrà alla scoperta del territorio di Madonna di Campiglio, Val Rendena e Comano. Tra gli splendidi scenari paesaggistici del Parco Nazionale Adamello Brenta, Bevilacqua intervisterà una geologa, che spiegherà come anche i sassi parlino, raccontando le remote origini e la natura delle valli e delle montagne.

Per parlare di salute e benessere si visiteranno le Terme di Comano, note fin dall’antichità, le cui acque sono particolarmente adatte alla cura di patologie infantili. Dopo aver illustrato le iniziative e le offerte turistiche per l’estate si approderà alla fattoria di una giovane coppia che ha lasciato la città per dedicarsi all’allevamento di pecore e alla produzione di lana, mentre in un’altra azienda agricola si scoprirà la possibilità di fare tranquille passeggiate insieme a lama e asinelli. Il viaggio condorrà poi al Museo delle palafitte di Fiavè per poi continuare insieme ad un allevatore di api che organizza laboratori didattici sull’utilizzo della cera d’api. Dopo avere visitato l’antica chiesa affrescata di S. Antonio abate di Pelugo, si raggiungerà infine il pittoresco borgo di Rango.