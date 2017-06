Tagli capelli cortissimi estate 2017, tutti i trend. I tagli capelli cortissimi estate 2017 saranno il trend dell’estate. Impazza, infatti, tra le bellissime dello spettacolo la voglia di dare un taglio netto alla propria capigliatura e cambiare in modo radicale il proprio look. Di grande tendenza sono i tagli di capelli cortissimi, quasi rasati, mentre per le donne che non vorranno stravolgere il proprio look il taglio di capelli di tendenza sarà sempre il taglio bob, declinato nelle versioni più disparate, dal wob, all’ob shag con scalature, al caschetto corto con frangia o ciuffo laterale.

Tagli di capelli cortissimi il must have per l’estate 2017!

Gettonatissimi per la nuova stagione sono i tagli di capelli corti, femminili, pratici, di tendenza è davvero moderni. Taglio di capelli davvero radicale, cortissimo, un pixie cut di grande tendenza per la cantante Katy Perry che ha stupito il suo pubblico con un bellissimo pixie cut cortissimo, colore biondo chiaro. Pixie cut di grande tendenza anche per Jourdan Dunn. Un pixie cut dal biondo platino per Michelle Williams e Kristen Stewart: entrambe hanno abbandonato i tagli di capelli lunghi per un look di grande effetto visivo. Bellissimo taglio di capelli pixie cut per un’artista italiana, la cantante Elodie Di Patrizi, che ha scelto una nuance rosa, per un look ancora più originale.

Tagli di capelli rasati: il look più estremo per l’estate 2017!

Tra i tagli di capelli per l’esatte 2017 impazzano anche le rasature: ne sa qualcosa la bellissima Cara Delevingne ci ha dato un bel taglio. Sul red carpet dell’ultimo Met Gala ha sfoggiato una testa rasata ricoperta di argento e cristalli, e di recente ha sfoggiato un taglio rasato, colore biondo platino. Anche l’artista italiana Arisa ha scelto per l’estate 2017 un taglio di capelli estremo, un rasato colore biondo chiarissimo.

Tagli capelli cortissimi estate 2017: la gallery con i tagli più gettonati dell'estate! 1 su 20