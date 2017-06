Amici, Stash dei The Kolors fidanzato con Ginevra Lambruschi?

Amici, tra Stash dei The Kolors e Carmen relazione al capolinea. Nelle scorse settimane Stash dei The Kolors ha rivelato a Grazia di essere tornato single: la sua relazione con Carmen, storica fidanzata con cui ha condiviso ben 10 anni d’amore, è giunta al termine. “Ho chiuso da poco la mia relazione con Carmen. Ora ho bisogno di trovare il mio equilibrio e la musica è una buona strada. Ma non escludo niente, vivo alla giornata, le cose accadono quando meno te lo aspetti”, aveva dichiarato il cantante. Oggi, però, sembra ci siano delle importanti novità in amore…

Amici, Stash e Ginevra, qual è la verità?

Secondo Novella 2000, il cantante di Amici avrebbe una relazione con Ginevra Lambruschi, modella corteggiatrice di Marco Cartasegna a Uomini e Donne. I due, secondo la nota rivista di gossip, si sarebbero incontrati diversi mesi fa in una discoteca, e da quel giorno si sono iniziati a frequentare. I due, però, non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, tant’è vero che Stash, ospite a Verissimo, ha confessato a Silvia Toffanin di essere single… Quale sarà la novità? Vi terremo aggiornati!