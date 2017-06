Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime novità dal mondo del carcere. Il Partito Radicale ha organizzato la “Carovana per la giustizia”, un’iniziativa che ha quattro obiettivi: una raccolta firme sulla proposta di legge delle Camere Penali per la separazione delle carriere, riuscire ad avere 3000 iscritti al Partito Radicale entro il 32 dicembre 2017, ottenere un’amnistia per far sì che lo Stato rientri nella legalità costituzionale italiana ed europea, ed il superamento del 41 bis e il sistema dell’ergastolo. L’iniziativa prevede visite nelle carceri e conferenze stampa, e la sua prima tappa è Reggio Calabria, dove alcuni esponenti del Partito Radicale rimarrà fino al 17 giugno 2017.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 12 giugno 2017: corso di formazione per prevenire il rischio suicidio ad Avellino.

Ad Avellino ha preso il via il primo corso di Formazione per Operatori Sanitari degli Istituti Penitenziari ambito Asl Avellino, con l’obiettivo di ridurre il rischio di suicidi all’interno delle carceri. Il numero dei detenuti che decide di togliersi la vita è sempre maggiore, per questo si evidenzia la necessità di intervenire. Il corso è nato dalla collaborazione tra la direttrice della ASL di Avellino, Maria Morgante, ed il direttore della casa Circondariale, Paolo Pastena. Compito degli operatori sanitari sarà saper coniugare l’etica professionale con una realtà difficile e complessa come quella che si vive all’interno delle carceri, e si deve porre la dignità della persona in primo piano.