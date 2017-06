Anticipazioni Beautiful, tutte le trame delle puntate di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 giugno 2017 – «Il giorno del Ringraziamento» – Scopriamo con le anticipazioni di Beautiful, che per la festa del Ringraziamento tutti i Forrester – come del resto fanno tutti gli anni – mettono almeno per quel giorno da parte divergenze, intrighi e contese e si riuniscono alla villa dell’incontrastato patriarca, Eric Forrester. Questi per l’occasione sfoggia – alla faccia di chi non lo può vedere! – la sua nuova consorte, l’ineffabile folle gioielliera Quinn Fuller. E vada via chi non ci sta!

Anticipazioni Beautiful, le trame delle puntate di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 giugno 2017 – «Una proposta rifiutata!»

Secondo le anticipazioni di Beautiful, basate sulle trame delle puntate che qui in Italia vanno in onda in quest’inizio di settimana, ovviamente nessuno si sogna di rompere il giocattolo in un’occasione così solenne e sentita da molti americani (nativi a parte, e non senza un fiume di ragioni!), e così tutti quanti fanno i bravi. E – come tradizione vuole – a tavola, prima di cenare, ognuno dice alla persona seduta alla sua destra delle cose belle e positive sul suo conto… ma dopo la serata della bontà, ricominciano guai e bisticci. Tanto per cominciare Nicole rifiuta la proposta di matrimonio di Zende, scioccata da quando ha visto – o crede di aver visto – fare il bravo giovane con la sua sorellastra Sasha!