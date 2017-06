Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni news e trama della puntata di questa sera lunedì 12 giugno 2017. Episodio 13×24 – «Ring of Fire» – Ed eccoci – secondo le anticipazioni e le news di Grey’s Anatomy 13 – al gran finale! Dopo che Stephanie è sopravvissuta al fuoco e allo stupratore, il cursore delle anticipazioni si volge ora a Owen e Amelia. A quanto pare il ritorno di Megan permette alla coppia di ritrovarsi, anche se la sorella del bellissimo Hunt non versa esattamente in buone condizioni di salute. E qual è l’impatto impatto di questa nuova su Nathan? Meredith stessa – pur avendo a fatica ceduto alla sua corte assillante – spingere Riggs a ricongiungersi con il suo primo e unico vero amore.

Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni e trama della puntata di lunedì 12 giugno 2017. Episodio 13×24 – «La sinossi di Ring of Fire»

Scopriamo dunque – attraverso le anticipazioni e le news di Grey’s Anatomy 13 – la sinossi ufficiale diffusa dalla ABC su questo finale di stagione, il cui titolo in italiano suona “L’anello di fuoco”: «Le vite dei medici vengono messe in pericolo dopo la fuga di un paziente. Mentre Alex deve prendere una decisione con Jo, Meredith ha grandi notizie per Nathan». Meredith dovrà quindi fare i conti con una nuova separazione? Non c’è paragone con la tragedia relativa alla perdita di Derek, ma comunque ancora una volta Shonda Rhimes ci riserva un drammatico season’s end!