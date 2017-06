Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 giugno 2017 – Desiree scopre casualmente una foto del ragazzo alla festa tenutasi nella notte in cui Philipp è scomparso. Impegnato con il lavoro, William non potrà supportare Clara nella ricerca della lana merinos necessaria per confezionare i suoi capi. Adrian quindi lo sostituisce, ma a causa di un contrattempo i due sono costretti a trascorrere la notte in una baita irritando William. Clara si sveglia tra le braccia di Adrian e capisce di provare ancora dei sentimenti per lui. In occasione di una sessione di lotta con i bastoni tra Adrian e William, Clara teme che i due finiscano ad affrontarsi spinti dalla gelosia. Durante una passeggiata, Melli e Andrè fanno una macabra scoperta.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 giugno 2017 – Piani in fumo…

Il piano di Friedrich va in fumo e Charlotte fa pace con Werner. Beatrice vorrebbe dire basta alla messinscena che la vede separata da Stahl, ma lui non è d’accordo. Beatrice dice a Werner di essersi riconciliata con il fidanzato. Friedrich non è certo felice dell’iniziativa di Beatrice. Adrian decide di dedicare una porzione dei terreni del Furstenhof come riserva naturale in modo da attirare nuovi clienti.