Uomini e Donne e Temptation Island 4 Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi lunedì 12 giugno 2017 – «Una petizione contro Tina Cipollari?» Giunge voce – attraverso le anticipazioni, le news e il gossip di U&D – di una petizione nata dal web contro Tina Cipollari, una petizione volta a: “buttarla fuori dal programma“, a causa dei suoi modi spesso a dir poco bruschi nei confronti del pubblico e dei corteggiatori. Secondo i rumors, tuttavia, Maria De Filippi e lo staff redazionale del programma non ci pensano neanche: come sul dirsi, squadra che vince non si cambia! E a guardare i sondaggi auditel di Uomini e Donne sembra proprio che la bionda opinionista vinca, eccome!

Temptation Island 4 e U&D Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi lunedì 12 giugno 2017 – «La prima puntata in onda il 26 giugno 2017!»

La nuova edizione di ‘Temptation Island‘ sta per tornare in campo sulla rete ammiraglia del Biscione! Le anticipazioni sul docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ci rivelano la data d’inizio: lunedì 26 giugno 2017 sarà trasmessa la prima puntata di Temptation Island 4. Non resta che scoprire quali saranno i concorrenti che vedremo in azione durante questa questa quarta stagione: le ultime anticipazioni a riguardo arriveranno presto. Restate con le nostre anticipazioni per conoscere chi saranno le coppie e tentatrici e tentatori!