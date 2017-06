Continua l’incubo del bollo auto, una delle tasse più odiate – non senza qualche ragione – dagli italiani, che potrebbe diventare prossimamente molto più pesante per gli automobilisti che possiedono veicoli vecchi e inquinanti. Lo si evince dalle parole del Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda pronunciate in occasione del Festival dell’Energia di Milano. Calenda ha evidenziato che la tassa dovrà passare dal Parlamento, e più probabilmente sarà uno dei primi compiti del prossimo Governo, perché non sarebbe opportuno adottare “un meccanismo di rottamazione generalizzato e costosissimo”, ma pensare ad un sistema “che lavori per esempio sul rapporto tra tassazione e rinnovamento del parco in maniera più accelerata”.

…E niente più incentivi per la rottamazione!

E dunque addio anche agli incentivi per la rottamazione, e largo ad una nuova tassazione a carico dei proprietari di auto poco amiche dell’ambiente. In effetti in Italia, stando a quanto spiegato dal ministro, di mezzi così ne circolano tanti: il 44 per cento dei veicoli rispetta gli standard euro 3. Un italiano su due, pertanto, rischia di pagare la super tassa. L’età media del parco macchine circolante italiano è diventato per Calenda un tema dominante. Qualche giorno fa aveva definito la situazione italiana “disastrosa”.