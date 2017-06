Concorso Cancellieri 2017, le ultime news al 12 giugno 2017. Sul sito del Ministero della Giustizia è stato pubblicato l’elenco ufficiale dei candidati che hanno superato le prove preselettive del mega Concorso Cancellieri 2017. Il diario delle prove scritte, invece, nei giorni scorsi aveva subito un rinvio, ed infatti sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed esami era stata pubblicata una comunicazione con il quale il Ministero annunciava che il diario delle prove scritte sarebbe stato pubblicato il 9 giugno 2017.

Concorso Cancellieri 2017, il calendario delle prove scritte.

In base al calendario ufficiale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2017, le prove scritte del concorso cancellieri 2017 per 800 posti a tempo indeterminato avranno luogo nei giorni 26, 27 e 28 giugno 2017 presso la Fiera di Roma. I candidati sono stati ripartiti per gruppi in base all’ordine alfabetico. “Ciascun candidato”, si legge sulla Gazzetta, “dovrà presentarsi, presso la suddetta sede, nel giorno e ora indicati a fianco di ciascun raggruppamento nel quale è ricompreso il proprio cognome e nome”. I candidati, per poter accedere ai locali della Fiera di Roma, dovranno presentarsi muniti del documento di riconoscimento, del codice fiscale e della ricevuta di convocazione alle prove scritte (tale ricevuta, si legge, “potrà essere scaricata a partire dal 19 giugno 2017 accedendo con le proprie credenziali al sistema di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, con le medesime modalità già utilizzate per stampare la relativa ricevuta di invio”).

Le prove scritte si terranno in successione, in un unico tempo di 150 minuti. Esse verranno svolte con modalità informatiche.