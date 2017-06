Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial dell'ultima puntata di oggi, 12 giugno 2017

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 12 giugno 2017: moda uomo. Detto Fatto Summer torna oggi in tv per l’ultima puntata di quest’edizione 2016/2017. Caterina Balivo saluta i telespettatori con un grazioso outfit casual: si tratta di un abito corto in denim con un cinturino bianco in vita. Caterina dà oggi il via ad una speciale puntata. Giovanni Ciacci ha dato i voti ad alcuni tutor di Detto Fatto (Donna Rita, Titti e Flavia e tanti altri), mentre Fabio De Vivo consiglia nuovi look a Stefano Bonomi, noto per vestirsi sempre in nero, ed in particolare suggerisce un look con camicia dalla fantasia tropicale ed un look total white.

Detto Fatto, i tutorial del 12 giugno 2017: cura della pelle.

Martina Capone oggi si occupa di un’ospite d’onore: si tratta dell’estetista cinica Cristina Fogazzi, Martina suggerisce una nuova tecnica per il viso, per avere una pelle liscia e levigata: si deve riempire una bacinella d’acqua fredda e si deve immergere il viso per 10 – 30 secondi a seconda del tipo di pelle. In caso di pelle secca bastano 10 secondi, con la pelle grassa ci vogliono 30 secondi.