Elezioni comunali 2017, sembra proprio che, in contrasto con i sondaggi relativi alle prossime elezioni politiche, ci sia un passo indietro del M5S, che al primo round delle elezioni amministrative 2017, in tutte le grandi città – ad eccezione di Asti – non arriva al ballottaggio. Invece il Centrodestra registra una buona affermazione, in particolare a Genova, e il Pd tiene ma senza brillare. È questa la sintesi del riusltato uscito dalle urne in 1.004 comuni di tutta Italia – ultimo grande test nazionale prima delle Politiche – con un’affluenza in forte calo al 60,07 per cento.

Elezioni comunali 2017, sarà decisivo il secondo turno del 25 maggio

In questa tornata di elezioni amministrative i capoluoghi di Regione in cui si sono tenute le elezioni sono Palermo – dove Leoluca Orlando è stato riconfermato al primo turno, sindaco per la sesta volta – Genova, Catanzaro e L’Aquila. I 21 capoluoghi di provincia sono invece Alessandria, Asti, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lecce, Lodi, Lucca, Monza, Oristano, Padova, Parma – con Federico Pizzarotti in corsa per il ballottaggio – Piacenza, Pistoia, Rieti, Verona, Taranto e Trapani. La gran parte dei sindaci delle grandi città saranno quindi eletti il prossimo 25 giugno, come emerge dai primi dati definitivi dello scrutinio che è andato molto a rilento durante la notte, con i grandi centri e le città del Sud in forte ritardo.