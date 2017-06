I Fatti Vostri, le ultime news: Manila Nazzaro al posto di Adriana Volpe?

Le liti degli ultimi mesi avvenuti a I Fatti Vostri non sono state senza conseguenze: nella nuova stagione del programma, infatti, non vi saranno più alcuni volti noti… Ricordiamo insieme cosa è successo nelle scorse puntate de I Fatti Vostri, il programma di Rai 2 condotto da Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe.

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe hanno avuto uno screzio in tv che ha avuto un seguito sui social. Magalli, riferendosi ad Adriana, ha scritto: “Io ce l’avevo solo con lei, non con le donne che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni…”. Adriana è rimasta molto ferita da queste parole, e in un’intervista a Le Iene Adriana ha confessato di esserci rimasta molto male: “Quella di Magalli è una affermazione pesantissima, insinuare che io lavoro da vent’anni non per meritocrazia è un danno a me come donna, moglie, mamma, e alle persone con le quali lavoro perché fa passare un messaggio che non può essere accettato: ovvero che si lavora se si prendono delle scorciatoie. Basta, è una violenza”.

Dopo la polemica scatenata con Adriana Volpe, Giancarlo Magalli ha battibeccato, sempre via social, con Marcello Cirillo. Un utente ha commentato con dispiacere la notizia che Cirillo non farà parte del cast de I Fatti Vostri l’anno prossimo, e ha annunciato che per tale motivo non seguirà più la trasmissione. Magalli si è sentito offeso da tale commento, e ha risposto all’utente: “Questa cosa è offensiva per il lavoro degli altri, perché lui fa solo tre minuti di canzone”. La risposta di Cirillo non si è fatta attendere: “Sei stato per anni il mio capitano, però la fascia bisogna guadagnarsela sul campo, giorno dopo giorno, con sacrificio, con sincerità, con amore e passione per il proprio lavoro ma sopratutto per quello dei propri compagni che non fanno mai gol ma che spesso si sacrificano per te per farti diventare capocannoniere. La fascia al braccio per me tu l’hai persa”.

I Fatti Vostri, Manila Nazzaro potrebbe condurre la trasmissione al fianco di Magalli.

Giancarlo Magalli ha dichiarato che ci saranno molti cambiamenti che riguarderanno la trasmissione I Fatti Vostri. Alcune decisioni riguardano il licenziamento di Adriana Volpe e di Marcello Cirillo. Sono tante le polemiche che si sono scatenate in seguito a questa decisione, ma sono tanti anche i rumors sui nomi della possibile conduttrice che affiancherà Magalli. Tra questi, secondo il sito Dagospia, il più probabile sembra quello di Manila Nazzaro.