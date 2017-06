Karina Cascella, Salvatore Angelucci, Alessandra Gallocchio, le ultime news gossip ad oggi 12 giugno 2017

Karina Cascella, Salvatore Angelucci, Alessandra Gallocchio, le news. Grande armonia regna nella famiglia di Karina Cascella, che è in ottimi rapporti con il suo ex compagno Salvatore Angelucci, padre della figlia di Karina, la piccola Ginevra ed alla sua nuova fidanzata Alessandra Gallocchio. La bella Karina pubblica spesso immagini con la sua bambina, da cui traspare una grande serenità. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l’opinionista di ‘Uomini e Donne‘ ha rivelato che fra lei e Alessandra Gallocchio, la nuova fidanzata del suo ex compagno Salvatore Angelucci, è nata una grande amicizia. “E’ nata una vera amicizia” ha confessato. Poi ha aggiunto: “So che posso sembrare matta ma se si smette di amare un uomo non ha senso litigarci e non andare d’accordo con la sua compagna”.

Karina Cascella, ultime news gossip ad oggi 12 giugno 2017.

Le due sono molto legate e trascorrono tanto tempo insieme. Recentemente sono state fotografate al parco mentre giocano con la piccola Ginevra. Ma c’è di più perché sembra che stiano condividendo anche un progetto di lavoro nel campo della moda. Accanto ad una foto pubblicata poche settimane fa sui social che la ritrae con la fashion blogger, la Cascella ha scritto: “Di me si dicono tante cose… belle e brutte, se ne dicono davvero tante… anche questo mio legame con Alessandra Gallocchio così discusso e chissà se la gente capirà mai che quando ami devi amare davvero, in ogni senso, in ogni forma e a ogni costo”.