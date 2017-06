Kristen Stewart e Stella Maxwell, le ultime news gossip al 12 giugno 2017. La storia tra Kristen Stewart e Stella Maxwell prosegue a gonfie vele. La loro storia è uscita allo scoperto lo scorso dicembre, quando sono state fotografate per la prima volta insieme, è da allora non si sono più separate. Recentemente, Stella e Kristen sono state avvistate insieme durante una romantica passeggiata mano nella mano per le strade di Los Angeles. Ciò conferma che l’amore esiste ancora tra le due: qualche giorno fa, alcuni rumors volevano le due in crisi in quanto Kristen era stata vista uscire da sola dal portone della sua ex Alicia Cargile.

Kristen Stewart, l’esordio in regia con “Come swim”.

Questo, per Kristen Stewart, è un momento d’oro. La storia con Stella va a gonfie vele, ed anche la carriera vive un bel momento. L’attrice fa il suo debutto alla regia con il cortometraggio di 17 minuti “Come Swim”, una particolare opera ispirata a poesie e dipinti della stessa attrice, ed inoltre si parla di un trentenne afflitto da depressione che non riesce a placare la sua sete e beve liquidi in eccesso.