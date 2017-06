Max Biaggi e Bianca Aztei, le news ad oggi 12 giugno 2017. Il dolce messaggio di Bianca per Max

Max Biaggi, le ultime news dopo l’incidente. Max Biaggi, dopo l’incidente di venerdì a Latina sulla pista del Sagittario per gli internazionali di Supermoto, in cui durante le prove della gara nella classe Onroad si era schiantato, rimane in ricoverato al San Camillo in terapia intensiva, con prognosi riservata. “Quadro clinico stazionario”, recita il bollettino medico emesso dall’ospedale.”I parametri vitali sono soddisfacenti, continuano il monitoraggio multiparametrico e le procedure di supporto non invasivo dell’attività respiratoria. La scorsa notte il paziente ha riposato discretamente. La prognosi rimane riservata”. Il motociclista ha nove costole rotte, un vasto trauma toracico per il quale ieri è stato operato con esito positivo. Per ora resta in terapia intensiva, anche se non è in pericolo di vita.

Il dolce messaggio di Bianca Aztei per Max Biaggi!

La compagna di Max, la cantante Bianca Atzei, da giorni non si muove dalla camera d’albergo dell’ospedale San Camillo di Roma, dove il fidanzato Max Biaggi è ricoverato dopo l’incidente. La scorsa notte, la Atzei ha postato su Instagram una foto di lei e max accompagnata da un lungo e commovente posto: “Ho ritrovato questa foto stanotte mentre non riuscivo a dormire – scrive – Sei la persona più forte e tenace che conosca. Sei un combattente. Hai tantissime persone che ti stimano e ti vogliono bene. Il desiderio più grande è quello di vederti fuori dalla terapia intensiva. Attualmente stai lottando con il tuo polmone ma c’è tanta positività. Solo tanto amore e coraggio per te”.