Michelle Hunziker, le ultime news gossip ad oggi 12 giugno 2017. La bellissima conduttrice Michelle Hunziker si è raccontata al settimanale oggi ed ha rivelato alcuni segreti sulla sua forma ed il suo pensiero su quella che può essere una sana alimentazione. “Il vero segreto per dimagrire? Mangiare meno”. A dirlo è Michelle Hunziker. “Sono dell’idea che bisogna mangiare sempre tutto. A patto di farlo in quantità ‘umane'”, ha poi aggiunto la conduttrice.

Michelle ha aggiunto: “Sono convinta che, per stare davvero bene, sia necessario inserire nell’organismo anche un po’ delle tanto vituperate tossine. Se mangi tutto il giorno roba bollita, in bianco, scondita, non solo perdi il gusto del cibo, ma anche quello della vita. E in più ho imparato che l’organismo si disabitua al punto che poi, appena ingerisci qualcosa di appena meno sano, stai malissimo. Bisogna mangiare tutto, anche i grassi”.

Michelle Hunziker si racconta al settimanale Oggi.

“I grassi fanno benissimo”, ha continuato la showgirl in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi‘. “Vanno solo assunti in dosi ragionevoli. Io mangio regolarmente il burro, che è un concentrato di vitamina D, gli oli di semi di lino, di sesamo… Mi hanno spiegato che l’unico alimento che fa davvero male è lo zucchero bianco, raffinato; e infatti nella vita di tutti i giorni l’ho sostituito con il miele”, ha spiegato. “Il vero nemico della linea non è questo o quell’alimento: è l’immobilismo… Piuttosto che rinunciare ai miei 30-45 minuti al giorno di attività fisica mi sveglio alle 5.30”, ha poi concluso Michelle.