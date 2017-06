Miley Cyrus, le ultime news gossip ad oggi 12 giugno 2017. La brava ed eccentrica cantante Miley Cyrus non finisce di stuoire i suoi numerosissimi fans. Di recente si è raccontata, ed ha rivelato alcuni segreti di bellezza e non solo. In particolare, ha raccontato di trascorre alcune giornate alla spa insieme al suo adorato maiale. La cantante ha ammesso di non amare niente quanto coccolare il suo Bubba Sue, questo il nome del simpatico animale, e ha rivelato di portarlo regolarmente con sé alla spa per fargli fare una maschera facciale all’olio di cocco visto che questo trattamento, a quanto dice lei, lo aiuta a combattere la secchezza della pelle.

“Tutti mi prendono in giro perché passo alcune giornate alla spa insieme al mio maiale. Ma a loro piace molto la maschera all’olio di cocco. Idratare è una cosa buona per la pelle dei maiali, che è molto secca di natura, li aiuta. E i loro pelli sono fantastici dopo”, ha rivelato la Cyrus.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth, ultime news gossip.

Sebbene la giovane artista ami molto parlare del suo rapporto con i sui animali, tra cui ci sono anche cani e cavalli, ha raccontato che Liam Hemsworth, il fidanzato, ritene la faccenda eccessiva. “Liam pensa che sia troppo. Io vado a fare i trattamenti con i maiali visto che nessun altro degli animali se li lascia fare. I pony non mi lasciano fare trattamenti facciali e ai cani non piacciono queste cose. Il maiale invece li adora e quando si mette a pancia in su io gli faccio i grattini”, ha continuato Miley.