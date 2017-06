MotoGp: Dovizioso trionfa al Gp di Catalogna

MotoGp, Dovizioso vince il Gp di Catalogna. La Ducati di Andrea Dovizioso vince al Gp di Catalogna. Secondo e terzo posto rispettivamente per Marc Marquez e Dani Pedrosa su Honda. Jorge Lorenzo su Ducati conquista il quarto posto, mentre Valentino Rossi su Yamaha si accontenta dell’ottavo. Peggio di lui il leader della classifica Maverick Vinales, arrivato decimo. Solo sette punti separano ora Dovizioso da Vinales.

Gigi Dall’Igna soddisfatto dal risultato, al termine della gara ha commentato, come riportato da Repubblica:”Andrea ha vinto perché in questa gara bisognava usare la testa, e lui ne ha avuta tanta: è stato il più intelligente”. “Questa è sempre stata una pista difficile, per la Ducati. Ma la moto c’è, e i 2 giorni di test del mese scorso sono stati fondamentali”, ha aggiunto.

MotoGp, Dovizioso vince il Gp di Catalogna. Il commento di Jorge Lorenzo.

Jorge Lorenzo ha così commentato la vittoria del compagno di scuderia, come riportato da GPone :”Prima di tutto sono contento per il team e per Dovi, dato che due vittorie di fila erano qualcosa di irreale mesi fa, mentre ora sono realtà”. Lorenzo ha parlato anche della sua performance:”Parlando della mia gara sono soddisfatto, vista anche la prima fila di ieri, anche se non sono riuscito a restare con i primi nonostante avessi un passo simile a loro, specialmente Dani; Marquez mi ha sorpreso, dato che ha mostrato un passo migliore di quanto mi aspettassi”, ha affermato.

“Alla fine sono riuscito a conquistare la quarta piazza perché ho avuto confidenza con la gomma posteriore riuscendo a gestire l’accelerazione, cosa che mi ha poi permesso di recuperare sul secondo gruppo. Terminare a meno di dieci secondi dal leader per la prima volta è positivo, anche se ovviamente il quarto posto non è la posizione in cui vogliamo essere”, ha aggiunto.