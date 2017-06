Pensioni 2017: l'incontro di oggi 12 giugno di Rizzetto su precoci, esodati, opzione donna, pensioni minime

Riforma Pensioni 2017: le novità. Oggi lunedì 12 giugno 2017 a Trieste, presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia, l’onorevole Walter Rizzetto, vicepresidente della commissione lavoro alla camera, terrà l’incontro su precoci, esodati, opzione donna, pensioni minime, come ha ribadito nel post su Facebook di ieri sera:”Ci vediamo domattina a Trieste! Ore 10.30 presso il palazzo della Regione FVG in piazza Unità d’Italia. #pensioni #dignità #opzionedonna #esodati #precoci #Q41″.

Incontro a Trieste con Walter Rizzetto su riforma pensioni: Giulia Molinaro annuncia la sua partecipazione.

A commento del post di ieri sera anche Giulia Molinaro, amministratrice del gruppo Facebook Opzione Donna Proroga al 2018, che di recente si è fatta portavoce di una petizione lanciata sul sito Change.org per la proroga del regime opzione donna, ha annunciato la sua partecipazione all’incontro:”Passerò la notte in bianco sul pullman per Trieste ma ci sarò Walter a domani ciao”.

Grande gioia e soddisfazione per la sua partecipazione da parte di Walter Rizzetto, e di Flavia Kvesto, rappresentante del gruppo Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, che ha così commentato la presenza della Molinaro:«Noi non ci conosciamo ma se una donna parte da sola x arrivare da noi , non solo e’ una “Grande Donna ” ma e’ una donna che merita tutta la stima. Noi ci siamo conosciute solo x cell..ma e’ stata subito sintonia e come confermato a Walter ci sara’ lo spazio anche x Te !! Felice di conoscerti domani ti aspetto x abbracciarti ed il primo caffè insieme è il nostro!!».

Riforma legge Fornero, il post di Flavia Kvesto del gruppo lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti.

Grande fermento per l’incontro di oggi nel gruppo Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, che spera nel rilancio, dopo l’incontro di oggi, della cosiddetta quota 41 per tutti. Così Flavia Kvesto nell’ultimo post pubblicato ieri sera sulla pagina dell’onorevole Rizzetto:«Poche ore ancora e domani alle 10, 30 saremo qui a Trieste, nell’AULA della Regione Fvg con il Vice Presidente della Com.Lavoro l’ On.Walter Rizzetto per un confronto con tutte le Forze Politiche, Sindacali ed Associazioni.

Oltre alla presenza del Comitato Fvg, i rappresentanti/ coordinatori del Veneto e Lombardia, di Opzione Donna , tutti insieme x chiedere la riforma della Legge Fornero.

Cercheremo di trasmettere in diretta fb..GRAZIE quindi a tutti quelli che saranno presenti al ns fianco.! Al COMITATO FVG…forza ragazzi domani e’ il giorno in cui possiamo finalmente ” parlare e chieder risposte…vi voglio con le ns magliette belli forti con il sorriso ma la determinazione di chi OSA..!».

Vi terremo aggiornati in tempo reale circa gli sviluppi dell’incontro ed i punti che verranno discussi durante l’incontro di oggi lunedì 12 giugno 2017 a Trieste.