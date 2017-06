Tagli di capelli estate 2017: ecco i look scelti dalle stars

Tagli di capelli estate 2017: il pixie cut protagonista indiscusso. L’estate è in arrivo e le giornate si sono già fatte più calde. Il grigiore dei mesi invernali sembra essere un lontano ricordo. Per molte donne arriva anche il momento di cambiare look partendo proprio dal taglio di capelli! La moda tagli di capelli estate 2017 rende protagonisti i tagli di capelli corti e medi per molteplici ragioni. La freschezza che questi tagli di capelli corti garantiscono alle donne è a dir poco indiscussa. Prima di lanciarsi in un determinato taglio di capelli è bene tenere in considerazione il proprio volto e le caratteristiche somatiche. Tuttavia, i trend di stagione sono i vari pixie cut con frange pesanti e i tagli di capelli a strati. Da portare in maniera casual e mascolina, i pixie cut sono talmente versatili che possono essere manovrati a proprio piacimento.

Tagli di capelli estate 2017: i look da copiare alle star.

I più copiati del momento sono quelli delle celebrità statunitensi Scarlett Johansson e Kristen Stewart che continuano a sfoggiare il loro taglio di capelli in nuance di biondo platino. Oltre a Scarlett e Kristen, sono tante le star che hanno abbandonato le loro chiome lunghissime per quelle più corte. Fra esse troviamo Jourdann Dunn che porta un bel taglio di capelli boyish con ciocche sfilacciate e la cantante Katy Perry che ha scelto una specie di taglio di capelli a scodella nella versione attuale. Più radicale, invece, è il taglio di capelli di Cara Delevingne che ha preferito rasarsi a zero. Per quanto riguardano i tagli di capelli medi, continuano a spopolare il wob, il Long Bob e il caschetto classico.