Tendenza capelli estate 2017: le colorazioni protagoniste. L’estate è vicina ed è il momento di dare un tocco di colore alle proprie chiome con nuance vivaci ispirate alla frutta. Dai colori pesca e mandarino, super femminili, realizzato su basi aranciate, pop accostato a basi bionde fredde. Il Peachblond tecnicamente è una miscela speciale di 8 sfumature dal biondo al rosa con una goccia di rosso rame. Il Golden Brown, una delle nuance che sarà protagonista, tutto sta nell’azzeccare il golden touch ovvero la schiaritura di mezzo tono, o anche di più, che andrà a illuminare il colore di base. È la scelta giusta anche per le more con la pelle olivastra che vogliono dare un tocco di luce al proprio incarnato, ma può essere osato anche dalle bionde.

Il Moon Blond è il cosiddetto color ghiaccio, se non bianco. Una sfumatura di biondo chiarissimo strega soprattutto i capelli lunghi ma anche tantissimi bob e lob. Si può scegliere un mood frosty in molteplici varianti: riprodotto sull’intera chioma oppure in veste parziale solo su alcune ciocche; o, ancora, in versione degradé. È fondamentale scegliere l’opzione migliore in base al proprio incarnato e alla propria capigliatura.

Tendenza capelli estate 2017: le colorazioni per le bionde.

E per quelle donne che non rinunciano al biondo, la regola fondamentale è scegliere il biondo giusto che valorizzi sia la chioma che la personalità di chi lo indossa. E in questo senso l’estate 2017 offre una blonde palette davvero invidiabile. Si va dai riflessi camomilla, alle schiariture caramello ai biondi naturali fino ai contrasti biondo freddo. Sono biondi versatili che si sposano a seconda dei casi con chi ha la pelle ambrata e occhi verdi e anche con chi ha carnagione e occhi chiari.