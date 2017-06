Uomini e Donne: la love story tra Gemma e Marco. Il tanto atteso annuncio e una puntata speciale

Uomini e Donne, le ultime news: la love story tra Gemma e Marco continua. In questa edizione da poco conclusasi del programma di Uomini e Donne, il trono over ha fatto molto parlare di sé, soprattutto perché animato da due protagonisti, amati e criticati al tempo stesso. Stiamo parlando di Gemma Galgani e Marco Firpo. La dama sembra aver trovato finalmente colui che potrebbe essere il ‘grande amore’ della sua vita, in grado di cambiargliela per sempre. Il cavaliere Marco è stato in grado di far battere di nuovo il cuore alla dama torinese: i due si erano già conosciuti nei mesi precedenti, ma in un primo momento sembrava che le cose tra di loro non dovessero funzionare. La Galgani ha poi optato per un retro front e si è lanciata alla conquista del suo Marco fino all’atteso ritorno di fiamma tra i due. Diverse le esterne passionali che i due hanno vissuto nel programma di Maria De Filippi. Gemma e Marco, senza troppe esitazioni, inoltre hanno raccontato di aver fatto anche l’amore e nel dire ciò hanno ammesso di essere felici per essere arrivati a questo traguardo.

Uomini e Donne, le ultime news: il tanto atteso annuncio e una puntata speciale.

Dopo la pausa estiva del programma un annuncio a dir poco clamoroso si è letto sulla sua pagina ufficiale Facebook, seguita da centinaia di migliaia di fan. La dama del trono over, infatti, ha annunciato ai suoi sostenitori di essersi fidanzata ufficialmente con Marco: il 28 maggio è la data che sancisce l’inizio della loro love story, che sta proseguendo tutt’oggi a gonfie vele. Insomma Gemma questa volta sembra aver trovato il grande amore della sua vita. I due quindi lasceranno il programma a settembre. Inoltre, il 27 giugno in prima serata su canale 5, sarà da non perdere una puntata speciale del programma di Uomini e Donne tutto dedicato a Gemma e i suoi amori, tra cui anche Marco.