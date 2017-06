Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le novità dal mondo del carcere al 13 giugno 2017. Rita Bernardini ha commentato l’iniziativa del Partito Radicale, la Carovana per la Giustizia, partita dal carcere di Rebibbia e arrivata a Reggio Calabria. “Marco Pannella” ha dichiarato all’Ansa Rita Bernardini, “concepiva il provvedimento di amnistia come necessario, strutturale, per una radicale riforma della giustizia, una giustizia inefficiente e lenta. La parola “amnistia” è spesso vietata e condannata , ma va riabilitata, perché è prima di tutto presente nella nostra Costituzione. Tuttavia è un obiettivo difficile da raggiungere considerate le priorità dell’attuale classe politica dirigente. Ma quello che si può fare subito è stralciare dalla parte del Ddl sul processo penale la parte che riguarda l’ordinamento penitenziario”.

La “Carovana per la giustizia” è un’iniziativa che prevede quattro obiettivi: una raccolta firme sulla proposta di legge delle Camere Penali per la separazione delle carriere, riuscire ad avere 3000 iscritti al Partito Radicale entro il 32 dicembre 2017, ottenere un’amnistia per far sì che lo Stato rientri nella legalità costituzionale italiana ed europea, ed il superamento del 41 bis e il sistema dell’ergastolo.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 13 giugno 2017: il teatro come strumento di rieducazione.

Spesso il teatro è utilizzato, all’interno delle carceri, come strumento di rieducazione e di formazione dei detenuti. Negli scorsi giorni nel carcere di Porto Azzurro è andato in scena lo spettacolo teatrale “Il mercante di Venezia”, che ha visto protagonisti i detenuti ed alcune ballerine del “Le Perle dell’Arcipelago”. La volontaria Lucia Baldi ha sottolineato l’importanza di iniziative volte alla rieducazione, per garantire un più facile reinserimento nella società. L’esperienza teatrale è vista come importante strumento di reinserimento, e per questo è necessario incentivare il più possibile queste iniziative.