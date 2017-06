Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 giugno 2017 – «L’opposizione ai progetti di Adrian». Le Anticipazioni di Sturm der Liebe, in italiano Tempesta d’Amore, mostrano che Friedrich non condivide l’iniziativa di Adrian e che Beatrice trova un modo – nel suo stile ‘dark lady’ – per boicottare la partecipazione del genero alla riunione degli azionisti. Nel frattempo Clara si sente in colpa nei confronti di William, ma Lechner, ingenuamente, non sospetta che tra lei e suo fratello Adrian possa esserci qualcosa di molto di più di una bella amicizia.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame delle puntate di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 giugno 2017 – «Oskar nei guai»

A complicare tutto il polpettone le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, ci raccontano che Clara scopre che William sta cercando alloggio a Bichenheim e gli propone di trasferirsi da lei. Frattanto Oskar – che si sente, non senza buoni motivi – nei guai fino al collo – è pronto a giocarsi la testa che la polizia non darà mai credito alla sua versione. David è obbligato a fare il riconoscimento della salma di Philipp. Tina teme per Oskar che, dopo le dichiarazioni di David, viene messo sotto torchio dalla polizia. David si scaglia contro Oskar quando viene a sapere che è tra i sospettati del delitto. Nel frattempo, Adrian è vittima di un rovinoso – e soprattutto non casuale – incidente.