Anticipazioni Un posto al sole, tutte le trame delle puntate di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 giugno 2017 – «Scuola pubblica o privata per Bianca?» Le Anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Francesca ricatta Matteo e Marina minacciando di andare a raccontare a Roberto Ferri della loro relazione. Intanto Sandro si sfoga con Serena sul suo rapporto ormai asfittico con Claudio, che sente sempre più distante, ma parallelamente Roberto dice a Filippo che Serena farebbe meglio a occuparsi di più di fare la moglie e la madre invece di perdere tempo con attività inutili come il teatro. Dopo una lunga discussione per decidere se iscrivere Bianca a una scuola privata o pubblica, Franco e Angela sembrano trovare un punto d’intesa.

Anticipazioni Un posto al sole, trame delle puntate di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 giugno 2017 – «Un altro duro colpo…»

Le Anticipazioni di UPAS rivelano che i comuni ricordi d’infanzia portano Claudio e Serena a ritrovarsi sempre più affiatati. Intanto le cose si mettono davvero male per Marina che, dopo aver scoperto che Francesca rappresenta ancora una minaccia per lei, sta per subire un nuovo duro colpo. Una discussione sulle differenze tra scuola privata e pubblica porta a galla il lato classista di Renato, mentre il malessere di Angela sembra destinato a un’escalation…