Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi, Michelle Hunziker, le ultime news gossip ad oggi 13 giugno 2017

Alessia Marcuzzi, ultime news. Tempo di vacanze per le bellissime della tv e dello spettacolo. Sta trascorrendo alcuni giorni di sano relax al largo di Alessia Marcuzzi, insieme alla quella che lei definisce la sua “bellissima famiglia allargata”, proprio come la definisce lei. La bella Alessia si mostra in splendida forma con un costume nero intero. Con lei Gaia Lucariello, sua amica e compagna di Simone Inzaghi, il marito Paolo Calabresi Marconi e sua sorella Micaela, la piccola Mia e Lorenzo, figlio del tecnico della Lazio.

Michelle Hunziker, ultime news gossip ad oggi 13 giugno 2017.

Tempo di relax e di vacanze per Michelle Hunziker che ha trascorso alcuni giorni di vacanza sulle spiagge di Varigotti, in Liguria, insieme al marito, Tomaso Trussardi, e alle figlie, Sole e Celeste. Splendida al mare con tutta la sua famiglia, inseguita da un nugolo di paparazzi pronto a immortalarla in bikini sulla spiaggia di Varigotti, dove Michelle Hunziker si rifugia per qualche ora di relax con le figlie piccole Sole e Celeste e il marito Tomaso Trussardi. Sempre allegri e sorridenti, Tomaso, Michelle le loro bambine ed i barboncini vanno a spasso per il centro della cittadina ligure. Poi finalmente la giornata prosegue in la spiaggia dove le bambine possono divertirsi e giocare in mare.

Belen Rodriguez, ultime news gossip ad oggi 13 giugno 2017.

Anche per la Belen Rodriguez è un momento sereno, accanto al nuovo compagno Andrea Iannone, è pronta per una vacanza a Ibiza e intanto festeggia i primi due anni del salone di bellezza a Milano dove Tgcom24 l’ha incontrata. In esclusiva parla di amicizia, ex, progetti e amore. Intanto, tra le altre cose smentisce le voci di una gravidanza:”Ma no. Michelle Hunziker mi ha chiamato e ci siamo fatte un sacco di risate. Mi aveva consigliato delle pastiglie che servono per rinfoltire i capelli, ma le usano anche le donne che vogliono rimanere incinta. Io però non ho problemi di fertilità. Con Santiago sono rimasta incinta al primo mese”.

Della presunta richiesta di matrimonio da Andrea Iannone, chiarisce:”Non è vero. Anche perché non potrei neanche sposarmi ancora. Stiamo molto bene e ci godiamo questo momento”. Del rapporto con Stefano De Martino rivela:”Siamo due genitori. Quando c’è un divorzio ci sono le discussioni, ci si lancia i piatti, ci si dice la qualunque. E poi passa del tempo, non ti scordi le cose, ma la rabbia scema e pensi solo ai figli. Santiago merita i nostri sorrisi. E Stefano è un bravissimo papà”.

