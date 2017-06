Caterina Balivo, le ultime news gossip al 13 giugno 2017: al via le vacanze estive! Si è conclusa ieri la stagione 2016/2017 di Detto Fatto, la simpatica ed amata trasmissione condotta da Caterina Balivo. Da oggi andranno in onda quattro puntate di Detto Fatto Remix, che ci permetteranno di rivivere i momenti più belli di quest’anno passato con Caterina, con Giovanni Ciacci e con i loro bravissimi tutor. Libera da impegni lavorativi, la conduttrice si gode appieno la sua gravidanza: ad agosto dovrebbe nascere la sua bambina, di cui ancora non rivela il nome.

Caterina Balivo, le ultime news gossip al 13 giugno 2017: la bella conduttrice a Capri e in Puglia.

Caterina Balivo sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato delle foto della sua estate appena iniziata. In una foto è a Capri, bellissima in un abito bianco lungo stile Moda Positano. A scattare l’immagine è un piccolo, grande fotografo: il figlio Guido Alberto! Caterina si è poi spostata in Puglia per seguire il marito nella presentazione del suo ultimo libro, Caterina ed il marito Guido Brera appaiono felici e sorridenti, e Caterina, come commento alla foto, ha scritto: Appena arrivata in questa terra magnifica… Grazie Puglia, hai accolto mio marito alla grande”.