Concorso Cancellieri, oggi 13 giugno 2017: da oggi i nuovi quiz on line e la banca dati per gli scritti!

Concorso Cancellieri 2017, le ultime news. In data 7 giugno 2017 è stato pubblicato l’elenco ufficiale dei candidati ammessi alle prove scritte approvato ai sensi dell’articolo 8 del bando dalla Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore generale del 24 febbraio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, elenco approvato nel corso della seduta del 1° giugno 2017 e recepito dall’amministrazione con provvedimento del Direttore generale del personale e della Formazione in data odierna.

Ai sensi dell’articolo 8 del bando di concorso, tale pubblicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge. Soltanto i candidati che non hanno commesso nemmeno un errore sono stati autorizzati a passare al prossimo step del concorso che prevede la prova scritta vertente su diritto processuale civile e diritto processuale penale. La banca dati dei nuovi quiz sarà disponibile solo a partire da oggi martedì 13 giugno 2017, sul sito del ministero della Giustizia.

Concorso Cancellieri, le date delle prove scritte.

Il 9 giugno 2017 è stato pubblicato il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» – 22 novembre 2016, n. 92.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – «Concorsi ed Esami» – del 22 novembre 2016, n. 92, avranno luogo nei giorni 26, 27 e 28 giugno 2017, presso la Fiera di Roma, ingresso Nord, Via Portuense 1645 – 1647 – Roma, secondo le modalita’ di seguito indicate. Sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, all’indirizzo https://www.giustizia.it, saranno fornite ulteriori indicazioni di natura logistica nonche’ quelle per raggiungere la predetta sede.

Concorso Cancellieri, le ultime news ad oggi 13 giugno 2017.

Ai fini della convocazione, i candidati sono ripartiti per gruppi, secondo l’ordine alfabetico di cognome e nome, a partire dalla lettera A alla lettera Z. Ciascun candidato dovra’ presentarsi, presso la suddetta sede, nel giorno e ora indicati a fianco di ciascun raggruppamento nel quale e’ ricompreso il proprio cognome e nome:Per accedere ai locali ove si svolge la prova, i candidati dovranno presentarsi muniti del documento di riconoscimento (carta di identita’, patente auto con fotografia, passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata da amministrazione pubblica, porto d’arma nonche’ altro documento riconosciuto ai sensi della vigente normativa), del codice fiscale nonche’ della ricevuta di convocazione alle prove scritte che tiene luogo della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico, indicata all’articolo 7 del bando.

La ricevuta di convocazione, che conterra’ anche l’indicazione del padiglione di assegnazione, potra’ essere scaricata a partire dal 19 giugno 2017 accedendo con le proprie credenziali al sistema di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, con le medesime modalita’ gia’ utilizzate per stampare la relativa ricevuta di invio. I candidati potranno sostenere la prova esclusivamente secondo l’ordine di convocazione sopra indicato. Non saranno ammessi a sostenere la prova coloro i quali si presenteranno in giorno ed ora diversi da quelli stabiliti. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova, saranno ritenuti rinunciatari ed automaticamente esclusi dalla procedura.