Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, le ultime news gossip ad oggi 13 giugno 2017. Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, insieme ormai da tantissimi anni, sono felici, innamorati ed hanno molte cose in comune. A raccontarlo è l’attore che al settimanale ‘Mio’ ha rivelato di essere pazzo della sua dolce metà sotto tutti i punti di vista.”Noi ci siamo trovati! Per la prima volta nella mia vita mi sono fidanzato con una persona che mi ha preso di testa, per i valori che ha. Andiamo d’accordo su tutto: nel cibo, nei viaggi, nel modo di vivere la vita, nel come educare un domani i figli. Naturalmente anche l’attrazione fisica è importante, a me Cristina piace tanto!”, ha detto.

La coppia non si è ancora sposata, ma ha più volte ribadito di voler mettere su famiglia insieme prima o poi. Un figlio è sicuramente ben accetto nella vita di Fabio, ma deve arrivare al momento giusto.”E’ una cosa che mi sorprenderebbe davvero tantissimo e come in tutte le cose che faccio, vorrei essere padre, genitore, al 100%. Voglio dedicarmi completamente alla mia famiglia. Quando deciderò, quando prenderò questa decisione, quando succederà, voglio essere un papà molto presente. So bene che un figlio cambia la vita, felicemente, per carità, ma proprio per questo voglio essere pronto, preparato”, ha raccontato Fulco al magazine.