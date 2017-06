Detto Fatto remix, i tutorial di oggi, 13 giugno 2017

Detto Fatto, al via quattro puntate con “il meglio di”. Si è conclusa ieri la stagione 2016 2017 di Detto Fatto con tantissime emozioni. Caterina balivo si è resa protagonista di una speciale puntata che ci ha regalato tanti bei tutorial e tante rubriche graziose. Giovanni Ciacci, inoltre, ha regalato un cambio look ad Edith, una ragazza con la sindrome di Down, regalandole un aspetto sbarazzino con una capigliatura fucsia! Caterina Balivo ha salutato il pubblico, con l’augurio di ritrovarsi tutti a settembre su Rai 2.

Detto Fatto, la crostata all’arancia di Alessandro Servida.

A partire da oggi, 13 giugno 2017, andranno in onda quattro puntate di Detto Fatto remix, per rivivere insieme alcuni dei momenti più belli di questa stagione della trasmissione. La puntata si apre riproponendo un goloso tutorial di cucina: si tratta della crostata all’arancia di Alessandro Servida, un ottimo dolce con un crumble di farina di mandorle e scorza d’arancia, uno strato di marmellata d’arancia ed una crema con panna, burro e cioccolato.