Raz Degan, le ultime news gossip ad oggi, 13 giugno 2017

Raz Degan, le ultime news gossip al 13 giugno 2017: nuovi impegni televisivi per il modello? Molti si aspettavano di vedere più spesso in tv Raz Degan dopo la vittoria all’Isola dei Famosi 2017, ma così non è stato. In tanti si sono chiesti cosa stesse facendo Raz e come mai è lontano dalle scene. È impegnato con il lavoro, con nuovi progetti, o semplicemente si è stancato di stare sotto la luce dei riflettori? Un fan ha scritto al settimanale Nuovo Tv per capire se la nota rivista di gossip avesse qualche risposta da dare alla domanda che molti si pongono.

Raz Degan, le ultime news gossip al 13 giugno 2017: la risposta di Checci Paone.

A rispondere al lettore è stato Alessandro Checci Paone. Raz Degan sta vagliando alcune proposte cinematografiche e televisive, e non accetta qualunque proposta in quanto “Non vuole sperperare la bella figura fatta a Cayos Cochinos accettando mille ospitate casuali, come se fosse un tronista qualsiasi”.