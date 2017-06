Riforma pensioni, oggi 13 giugno 2017: Ape, pensioni anticipate, anticipo pensionistico, pensioni complementari

Riforma pensioni, le novità ad oggi 13 giugno 2017. Molto si è discusso negli ultimi giorni di fondi pensione e previdenza complementare. Secondo il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli “è necessario favorire l’adesione ai fondi da parte di quella quota di mondo del lavoro che attualmente non è messa nella condizione di esercitare una libera scelta”. “Un quadro complessivamente positivo sulla previdenza complementare, in particolare relativo a gestione e andamento dei fondi negoziali”.

Così il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, commenta la Relazione annuale per il 2016 della Covip, sottolineando la necessità di intervenire per “far evolvere il sistema”.“È necessario favorire l’adesione ai fondi da parte di quella quota di mondo del lavoro che attualmente non è messa nella condizione di esercitare una libera scelta, in particolare i lavoratori delle piccole imprese, dei settori poveri e i discontinui. Inoltre – prosegue il dirigente sindacale –, occorre determinare anche nel pubblico impiego le stesse condizioni che attualmente vigono per il privato.

Riforma pensioni, fase due, Ape: le ultime dichiarazioni di Roberto Ghiselli.

Per il segretario confederale della Cgil, “questi problemi rendono ancor più evidente l’urgenza di avviare il confronto tra governo e sindacati sulla ‘fase 2’, che dovrà affrontare anche i temi della previdenza integrativa, individuando le modalità per favorire l’investimento nell’economia reale del Paese, oltre alle questioni relative alle prospettive previdenziali per i giovani e alla flessibilità nell’accesso alla pensione”.”Infine – conclude il sindacalista –, auspichiamo che la paradossale situazione di ritardo nella pubblicazione dei decreti, relativi ad Ape sociale e lavoratori precoci, venga al più presto superata per consentire a questi lavoratori di accedere ai benefici che i sindacati hanno conquistato”.

Fondi pensione, le ultime news ad oggi 13 giugno 2017.

Le ultime news sui fondi pensione sono state fornite nell’ultima relazione della Covip al Parlamento, secondo la quale nel 2016 gli iscritti ai fondi pensione integrativi sono 7,8 milioni con un incremento del 7,6% rispetto al 2015. Tuttavia quasi due milioni hanno interrotto la contribuzione (25,3% del totale nel 2016, contro il 24,2% del 2015). Si tratta soprattutto di lavoratori autonomi e, considerando che in 620 mila hanno una iscrizione doppia, emerge che gli iscritti effettivi sono 7,2 milioni pari al 27,8% della forza lavoro.

Pensioni, ridurre la diseguaglianza di genere nel lavoro e nei salari per prevenire il divario pensionistico.

La diseguaglianza di genere nel lavoro e nei salari deve essere affrontata meglio, anche al fine di prevenire il divario pensionistico, che nell’UE sfiora il 40%. Secondo quanto riporta l’agenzia stampa Agenrpal, nel 2014, il gap era al 39,4% nell’UE ed è aumentato in metà degli Stati membri nel corso degli ultimi cinque anni. Il divario minore è in Estonia ed è pari al 3,7%, il maggiore invece si registra a Cipro, ed è pari al 48,8%.Questo divario è principalmente dovuto alle differenze nel mercato del lavoro: una più alta percentuale di donne che lavora part-time, salari orari inferiori e donne con meno anni di lavoro a causa delle responsabilità familiari.

I deputati voteranno una serie di proposte per affrontare il divario pensionistico di genere, fra le quali: riduzione le diseguaglianze combattendo la discriminazione e gli stereotipi che bloccano l’accesso al mondo del lavoro,rispetto del principio di parità retributiva a parità di lavoro e offerta alle donne di incentivi per lavorare più a lungo e con interruzioni di carriera più brevi,accordi di flessibilità lavorativa e “crediti di assistenza” per la maternità, la paternità e il congedo parentale o per l’assistenza di altri membri familiari, nonché per il miglioramento generale dell’equilibrio tra vita privata e professionale, meccanismi correttivi nei sistemi pensionistici per aiutare i gruppi più vulnerabili, e rilevamenti statistici più accurati, con una migliore raccolta e un miglior monitoraggio dei dati.

Pensioni anticipate donne ed Opzione Donna, le ultime news di Lucia Rispoli.

Le ultime news sul fronte pensioni anticipate e proroga di Opzione donna vengono rilasciate da Lucia Rispoli, co-fondatrice del Movimento Opzione donna, ad Io Donna, nell’intervista di Benedetta Verrini. La Rispoli sottolinea che il regime sperimentale di accesso anticipato alla pensione per le donne sia “un bisogno primario delle donne, di tutte le donne che arrivano alla soglia dei sessant’anni ormai usurate e schiacciate su più fronti, lavorativi e familiari”. Rispoli ha ricordato che Opzione donna, di fatto non comporta una spesa per lo Stato, “perché la pensione è calcolata sulla base dei contributi accumulati durante la nostra vita lavorativa, niente di più”.

Inoltre, rilancia la necessità della proroga del regime opzione donna, data la difficoltà per le donne di raggiungere i requisiti pensionistici della Legge Fornero, visto che le donne devono anche occuparsi delle esigenze familiari e dei lavori di cura parentali “troppo spesso causati da inadeguati o inesistenti servizi pubblici, che dunque obbligano le donne lavoratrici a interruzioni della propria carriera lavorativa”.

Pensioni, le ultime dichiarazioni di Orietta Armiliato, del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social.

Sul fronte pensioni, non sono mancate di recente prese di posizione di esponenti sindacali in favore della proroga di Opzione donna. Orietta Armiliato, dalla pagina Facebook del Comitato opzione donna social, si interroga sulle posizioni degli ultimi tempi dei sindacati sul punto in questione:”È dal 2012 che mi occupo di Opzione Donna e, sinceramente, mi fa specie leggere che i Sindacati che hanno sempre ed esplicitamente osteggiato la misura anche quando si trattava di ripristinare il diritto di esercizio violato palesemente da due circolari emesse da INPS, oggi prendano posizione in favore di una possibile proroga e le donne che hanno lottato strenuamente per anni con diffide, Class Action e quant’altro ben lo sanno.

Quindi, o si sono ravveduti rispetto ai loro convincimenti e sarebbe interessante conoscere le argomentazioni che hanno indotto il cambiamento di rotta, o siamo in presenza di una tipica mossa politica … …In tutti e due i casi suggerisco come sempre di mantenere una sana distanza da quella che potrebbe essere una positiva risoluzione e non lo dico certamente perché ho la passione di “remare contro” ma semplicemente perché ho una discreta conoscenza della materia, per averne condiviso attivamente le sorti”.

Le pensioni, strumento di propaganda elettorale. Come difendersi: l’incontro di Federmanager Roma.

Di pensioni come strumento di propaganda politica si è parlato anche ieri, nell’incontro che si è svolto a Roma, nel Centro Congressi della Fondazione Santa Lucia, dal titolo “Le pensioni, strumento di propaganda elettorale. Come difendersi”organizzato da Federmanager Roma. Ha aperto i lavori Giacomo Gargano, Presidente Federmanager Roma e Unione Regionale Dirigenti Industria del Lazio: “La previdenza e le pensioni sono tra le priorità del lavoro di Federmanager Roma che rappresenta circa 20.000. Grazie al confronto e ad un dialogo costante con gli enti preposti – ha continuato Gargano – la nostra organizzazione è in grado di dare voce a quella classe dirigente che contribuisce, o ha contribuito in passato, alla crescita e all’innovazione del Paese”

Il dibattito è stato poi introdotto da Roberto Martinez, Responsabile Gruppo Pensionati FDM Roma, Membro Consulta Nazionale Pensionati che ha poi ceduto la parola a Mario Cardoni, Direttore Generale Federmanager che si è soffermato, tra l’altro, sull’inaccettabile demagogia che insiste da troppo tempo sul tema delle pensioni. A seguire, l’intervento “Pensioni: gli interventi “tappabuchi” di Bruno Benelli, giornalista esperto previdenziale. Ha concluso l’incontro, l’intervento di Giuseppe Noviello, coordinatore della Commissione Previdenza Federmanager Roma e Presidente PREVINDAI. Oltre al pubblico presente in sala, l’evento è stato seguito in streaming da centinaia di utenti.