Tagli di capelli estate 2017, tutti i trend della nuova stagione. Tagli di capelli lunghi e fisico mozzafiato per la bellissima showgirl Belen Rodriguez, che nell’intervista di ieri a Tgcom 24 si è raccontata, all’indomani dei festeggiamenti per primi due anni del salone di bellezza a Milano. A proposito di look e capelli, Belen ha raccontato:”Passo dal liscio alle onde, adesso ho un effetto speciale grazie alla piastra, acqua e sale, con Cotril mi sono anche divertita ad aggiungere delle ciocche di colore, che fanno estate. La verità è che ho il mio look consolidato, a volte mi scurisco i capelli, altre li faccio più chiari. Ma senza mosse azzardate. Non mi piace esagerare”.

Belen Rodriguez racconta i segreti della sua bellezza!

Belen si è mostrata in una forma smagliante, anche nelle ultime puntate della trasmissione Selfie. A Tgcom 24 ha raccontato di essere dimagrita rispetto allo scorso anno:”L’anno scorso ho avuto un periodo così così e invece di andare sotto peso sono ingrassata sei chili, mangiavo mangiavo mangiavo… Adesso sono tornata come un tempo, ho ritrovato il mio metabolismo. Forse perché sono più serena. E faccio meno palestra, ho perso i muscoli e mi preferisco così, in passato mi sono ammazzata di fitness. Adesso mi sento più bambolina e piccolina…”.

Tagli capelli, i trend dell'estate 2017: ciocche di colore ed onde per il look dell'estate 1 su 9