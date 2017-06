Temptation Island 2017 Ed. 4, le news e le anticipazioni della prima puntata: una coppia già in crisi?

Temptation Island 2017 Ed. 4 sta per tornare in tv: la nuova edizione 2017 andrà in onda a partire dal 26 giugno 2017, e la squadra della trasmissione è già al lavoro ed è partita per la Sardegna da alcuni giorni per iniziare le registrazioni del programma. Le riprese sono iniziate il 10 giugno, e in quella data c’è stata la scelta delle coppie che prenderanno parte a Temptation Island 2017. Vediamo alcune anticipazioni ufficiali di Temptation Island 2017 Ed. 4.

Temptation Island 2017 Ed. 4, le anticipazioni e le coppie.

Tra le coppie che hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2017 Ed. 4 c’è quella formata da Riccardo e da Camilla, due protagonisti di Uomini e Donne che si sono innamorati proprio durante la trasmissione di Maria De Filippi. I due sembrano molto uniti ed innamorati, ed hanno deciso di mettere alla prova il loro amore per vedere se questo sentimento è davvero così solido come sembra. Secondo alcuni rumors, la coppia composta da Riccardo e Camilla potrebbe iniziare già a perdere equilibrio dalla prima puntata. Sembrerebbe, infatti, che Riccardo si sia intrattenuto, durante un’esterna, con due tentatrici: si tratta di Carmen Rimauro e Simona Solimeno. Camilla, intanto, dovrà resistere al tentatore Andrea Melchiorre.