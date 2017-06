Uomini e Donne, le ultime news ad oggi 13 giugno 2017: la nuova avventura di Claudio Sona

Uomini e Donne, le ultime news ad oggi 13 giugno 2017. L’ex tronista Claudio Sona sta per diventare anche scrittore. L’ex concorrente di ‘Uomini e Donne‘ ha deciso di intraprendere una nuova avventura. Lo ha raccontato lui stesso durante un’intervista sul palco della discoteca Pineta di Milano Marittima, dove era ospite d’onore della serata.”Vorrei scrivere un libro, il titolo ce l’ho ma non te lo posso dire. Non biografico, anche perché biografie ne hanno scritte anche i cani. Parlerò della non difficoltà ad esser gay. Viene sempre ghettizzato questo argomento, difficoltà al coming out, io non ho avuto queste difficoltà e quindi… Dovrebbe uscire per settembre!”, ha rivelato Claudio.

Uomini e Donne, Claudio Sona torna a parlare del rapporto con Mario Serpa.

Durante la serata Sona è tornato a parlare anche del rapporto con l’ex Mario Serpa, rivelando che l’attenzione dei media è stato uno dei motivi che hanno portato all’addio.”Sono un po’ sfortunato perché essendo personaggi tanto chiacchierati al momento, tanti siti, tante persone, per vendere copie inventavano tante cose su di noi pur di far leggere, quindi c’hanno un po’ messo in difficoltà.

Questo è stato uno dei fattori… credo che all’inizio di una conoscenza una delle cose fondamentali sia la fiducia che si può avere nei confronti dell’altro… e quando cominciano a inventare cose non vere, mettono la pulce nell’orecchio e, da lì, detta tante volte può diventare realtà. Non è mai nata tutta questa fiducia da parte di entrambi perché tutte queste voci non vere, continuavano a metterci in difficoltà. Questo non è stato il motivo fondamentale, ma sono state tante cose che alla fine hanno fatto in modo che non si creasse quell’amore che si sarebbe dovuto creare”, ha detto.