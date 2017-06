Uomini e Donne, Marco Cartasegna va via dall'Italia per andare...

Uomini e Donne, la fine della storia tra Marco Cartasegna e Federica Benincà. Marco Cartasegna è uno dei protagonisti di questa stagione appena passata di Uomini e Donne. La scelta del tronista si è focalizzata sulla bella Federica Benincà, ed il loro sembrava essere un amore destinato a durare: la neo coppia, infatti, sembrava felice, affiatata ed innamorata, ma qualcosa si è ben presto rotto. Una volta conclusa l’esperienza a Uomini e Donne, infatti, Marco Cartasegna e Federica Benincà si sono lasciati.

Uomini e Donne, Marco Cartasegna vola in Spagna.

A confermare la fine della storia tra Marco Cartasegna e Federica Benincà è la stessa Federica che ha rilasciato un’intervista ad Urban Post dove ha confessato che con l’ex tronista non è successo nessun episodio spiacevole che l’abbia indotta a decidere di chiudere la storia: tra i due, in realtà, confessa Federica, mancava l’alchimia. Federica sembra aver superato la fine di quella che sembrava una storia destinata a durare nel tempo, ma Marco non sembra sia riuscito a metabolizzare così bene la cosa, infatti ha deciso di vivere una nuova avventura e di trasferirsi in Spagna…