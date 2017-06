Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime novità dal mondo del carcere. Il Partito Radicale ha organizzato la “Carovana per la giustizia”, un’iniziativa partita da Rebibbia e giunta, per la sua prima tappa, a Reggio Calabria. La “Carovana per la giustizia” ha degli obiettivi ben precisi. Il Partito Radicale chiede un’amnistia per risolvere alcuni problemi delle carceri, primo fra tutti il sovraffollamento. Insieme alle Camere penali italiane, inoltre, si chiede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

A Reggio Calabria sono state raccolte 240 firme nell’ambito della campagna per la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Nella Casa circondariale Giuseppe Panzera sono state raccolte 217 firme di detenuti, mentre altre 53 firme sono state ottenute in Consiglio regionale durante un convegno dal titolo: “Comuni sciolti per mafia: uno strumento di contrasto alla criminalità organizzata? Revisione e nuove misure volte a ricreare fiducia nello Stato di diritto”. Al convegno ha partecipato anche l’ex deputata Rita Bernardini.