Anticipazioni Un posto al sole le news e tutte le trame delle puntate della settimana del 19, 20, 21, 22 e 23 giugno 2017 – «Il successo di una soap opera» – Rivitalizzato dall’arrivo di nuovi personaggi, Un posto al sole continua a mietere successi di audience su Rai3! Ricapitoliamo attraverso le nostre anticipazioni della soap partenopea i fatti più importanti accaduti all’ombra di Palazzo Palladini.

Secondo le anticipazioni di UPAS Francesca ha scoperto la relazione tra Matteo e Marina e li ricatta. La Giordano tenta invano di comprare il silenzio della donna, che invece si rivolge direttamente a Roberto Ferri. Questi, tuttavia, stroncato sul nascere le pretese della ricattatrice. Silvia sbarca sui social per promuovere la sua attività di scrittrice, mentre Angela ha preso una decisione importante sul suo lavoro. Viola fa l’amniocentesi: qual è il risultato?

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 19 al 23 giugno mostrano che Denis viene scarcerato e si incontra con un misterioso individuo. Marina è turbata dopo la separazione da Matteo e Roberto è divorato dalla gelosia. Quando vede i due amanti insieme va in paranoia e medita vendetta. Silvia e Michele discutono sull’importanza dei social nel rapporto tra scrittori e lettori. Novità importanti sul lavoro per Franco Boschi. Denis non sa se fuggire o rimanere a Napoli. Claudio non sa nascondere più i sentimenti che prova per Serena e decide di farsi avanti: la moglie di Filippo è in grave imbarazzo! Franco inizia il suo lavoro di garagista…