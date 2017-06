Calciomercato, arriva la firma di Andrè Silva. La conferma ufficiale è arrivata: André Silva è il nuovo attaccante del Milan. Ad annunciarlo è stata la stessa società rossonera attraverso i social. Su Twitter, la società ha annunciato: “AC Milan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di ANdrè Silva, contratto fino al 30 giugno 2022. Welcome Silva”. L’attaccante portoghese è giunto a Milano per la firma del contratto, ed ha rilasciato i primi commenti dopo aver svolto le visite mediche alla clinica La Madonnina: “Sono rimasto piacevolmente colpito e sorpreso da questa opportunità. Sono molto contento di essere al Milan, essere qui è un vero sogno. Conosco la storia e la grandezza del club. Essere qui è un punto d’arrivo, darò il meglio per questi colori, per vincere con questa grande maglia”.

Calciomercato, altro bel colpo per il Milan.

Andrè Silva ha firmato un quinquennale, diventando così il nuovo numero 9 rossonero, ed è stato acquistato per circa 38 milioni. A chi l’ha considerato l’erede di Cristiano Ronaldo, ha detto: “Io l’erede di Cristiano Ronaldo? Calma, ho tanto da lavorare prima di fare certi pensieri. Non ho parlato con lui prima del trasferimento”.

Il Milan, dopo l’acquisto di Andrè Silva, si conferma essere una delle squadre italiane più attive sul mercato. L’acquisto dell’attaccante portoghese, infatti, arriva dopo la firma di Musacchio, Kessié e Ricardo Rodriguez.