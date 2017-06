Detto Fatto Remix, i tutorial di oggi. Detto Fatto ha concluso la sua stagione ma in questi giorni, fino a venerdì 16 giugno, stanno andando in onda alcune puntate di “Detto Fatto Remix”, ovvero al pubblico viene proposto il meglio della trasmissione condotta da Caterina Balivo. Per guardare nuovi tutorial, dovremmo aspettare a settembre, quando inizierà una nuova stagione della trasmissione. Caterina Balivo ad agosto partorirà per la seconda volta, e la famiglia si allargherà e darà il benvenuto ad una bambina. Secondo alcuni rumors, Caterina Balivo non sarebbe tornata al timone di Detto Fatto, ma Maurizio Costanzo su Nuovo ha rassicurato i fan della trasmissione: Caterina tornerà a condurre Detto Fatto, ma sono dopo essersi ripresa dal parto.

Detto Fatto Remix, il tutorial di Annalisa Minetti ed il cambio look di Giovanni Ciacci.

Detto Fatto Remix propone oggi una puntata in versione ridotta a causa del collegamento dalla camera dei deputati, a partire dalle ore 15. Abbiamo assistito ad un tutorial, proposto la scorsa settimana, in cui Annalisa Minetti spiega come risparmiare spazio quando vogliamo fare la valigia, ed abbiamo ricordato il cambio look della bella signora Teresa.