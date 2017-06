Fabrizio Corona e Nina Moric, le ultime news gossip ad oggi 14 giugno 2017

Fabrizio Corona e Nina Moric, le ultime news. Nina Moric è contenta per l’ultima sentenza nel processo dell’ex marito Fabrizio Corona, che potrebbe tornare ad ottenere l’affidamento in prova, lasciando così il carcere, e la cosa renderebbe felice soprattutto il figlio Carlos. Sul social Nina ha però voluto chiarire che non è il caso di cantare vittoria troppo presto proprio per non creare false aspettative nel ragazzo. “Ho appreso ora della condanna inflitta ai danni di Fabrizio Corona e sicuramente la giudico anche io positiva e giusta, soprattutto per mio figlio, ma la stampa e i suoi amici stanno cantando vittoria troppo presto”, ha scritto la Moric.

Le ultime dichiarazioni di Nina Moric sulla possibile scarcerazione di Fabrizio Corona.

“Vi invito a mantenere la calma, il 21 giugno c’è un’altra sentenza a proposito della continuazione dei reati, già bocciata in primo grado e in appello, sicuramente ci sarà qualora fosse come mi auguro positiva da ottenere un nuovo affidamento in prova (già concesso una volta)”, ha poi continuato.”Mi auguro, anche io, che tutto vada bene ma vi invito a non divulgare notizie false perché in fondo i suoi amici e i suoi fans andranno comunque avanti con la propria vita, il mio piccolo no, il mio piccolo vuole vedere il padre fuori e in caso contrario ci soffre”, ha infine concluso.