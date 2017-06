Gigantesco incendio a Londra con vittime e feriti

Incendio nella notte a Londra. E’ divampato stanotte, mercoledi 14, uno spaventoso incendio nella torre Grenfell in Latimer Road, nell’ovest di Londra, a North Kensington. Il bilancio è ancora provvisorio, ma ci sono sicuramente vittime e diversi feriti, almeno 30. Il grattacielo ha 27 piani ed in esso risiedono circa 500 persone. Oltre 200 vigili del fuoco sono impegnati da questa notte a domare le fiamme che hanno avvolto, ormai, l’intero edificio. L’incendio è stato definito come “senza precedenti” dalla London Fire Commissioner, Dany Cotton.

Incendio a Londra, paura per possibili crolli.

L’edificio era in fase di ristrutturazione. Una delle ipotesi per spiegare l’incendio è legata proprio ai lavori in corso. Ora si teme che a causa dell’incendio possono verificarsi dei crolli. Non si sa con certezza se torre Grenfell sia stata completamente evacuata o vi siano ancora delle persone intrappolate. La sicurezza dell’edificio era stata messa a repentaglio già nel 2013. Un comitato di cittadini chiamato Grenfell Action Group, l’anno scorso ha lanciato un allarme sulle carenze di sicurezza. Come riportato da “Il Corriere”, il gruppo ha affermato che a causa di una sovratensione nel 2013 è stato evitato per miracolo “un incendio dalle conseguenze drammatiche”.