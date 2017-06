Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. Ilaria D’Amico, volto di Sky Calcio Show, vorrebbe lasciare il programma per dedicarsi a qualcosa di diverso, sebbene non abbia ancora le idee chiare sul proprio futuro. La confessione è arrivata in un’intervista con ‘Il Fatto Quotidiano’. “Ho voglia di sperimentare qualcosa di diverso”, ha detto Ilaria. “Non so se sarà la politica, però vorrei tornare a raccontare da vicino i problemi delle persone”, ha poi aggiunto.Non c’è ancora una scadenza, ma il cambiamento non tarderà ad arrivare. “E’ fatale che prima o poi lascerò il calcio: non subito, ma tra un po’ succederà sicuramente. Solo che mi diverto troppo: mi sento sempre la bambina che guardava i mondiali dell’82 in giardino con la famiglia”, ha rivelato.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, le ultime news gossip ad oggi 14 giugno 2017!

Intanto anche il compagno Gigi Buffon si prepara a trasformare la propria vita. A 39 anni Gigi sta infatti pensando al ritiro. Anche per questo, però, non c’è una data certa. “Mi ritirerò al 99,9 per cento dopo il Mondiale, ma continuerò se dovessimo vincere la Champions League. C’è un patto con il presidente per un altro anno”, ha detto il portiere della nazionale. Gigi Buffon svela i suoi piani per il futuro in un’intervista a Sky Sport 24.

Per Buffon la finale di Cardiff è stata una sconfitta “che per come è maturata ti lascia pochi rimpianti, quando perdi in maniera così sonora c’è poco da opporre se non il fatto che ci debba servire da lezione”. Ma quello che lo ha colpito maggiormente sono state le reazioni dei tifosi avversari. “Perché alcune volte vedere il comportamento non solo dei tifosi, ma anche dei giocatori, le loro esternazioni, fa sì che quando le ascolto mi renda orgoglioso di come sono”. Ed ha aggiunto:”E’ qualcosa che mi fa capire quanto miserabile possa essere l’uomo. E’ proprio miseria umana e sono veramente felice di non far parte di quella schiera. Quello è il mio più grande orgoglio. perché poi quando li vedo, quando li incontro, mi sento troppo più forte di loro, è questa la verità”.