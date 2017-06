Tagli capelli corti e medi: la gallery con le proposte tagli di tendenza dell'estate 2017

Tagli capelli medi estate 2017. I tagli di capelli medi sono davvero cool in questa primavera estate 2017 e possono essere declinati in tante versioni differenti. Tra le tendenze capelli più gettonate sono i medium bob, pratici, femminile, versatili, ancora più glamour con una frangia asimmetrica o sfilzata. Sfoggia un bellissimo bob con frangia pari la showgirl Cristina Chiabotto, che preferisce uno styling liscio ed opta per un colore castano, con leggere schiariture sulle punte.

Tagli di capelli estate 2017: i trend dell’estate 2017.

I tagli di capelli medi sono molto amati dalle donne perchè consentono di cambiare look senza osare troppo. Molto gettonati tra i tagli dell’estate 2017 anche il blunt cut o il long bob sono la scelta più giusta. Di tendenza per i tagli di capelli sia lunghi che medi, come i long bob sono le scalature, anche evidenti, sono ben accette, per dare un tocco di volume al nostro hairstyle. Poche settimane fa a Detto Fatto l’hairstylist Salvo Filetti ha proposto da Caterina Balivo, un cambio look, realizzando un taglio medio con frangia, estrememante scalato sulla lunghezza, proposto in una nuance insolita, con sfumature nel blu.

Tagli di capelli corti dell’estate 2017: le varie proposte.

Anche i tagli di capelli corti saranno uno dei must della prossima estate 2017. Oltre ai tagli di capelli corti pixie, più voluminosi e con ciuffo vedremo anche moltissimi boyish cut con sottofrange, di grande tendenza saranno i tagli cortissimi e le rasature molto estreme, per un look davvero originale che non passerà inosservato. Di grande effetto il look di Kristen Stewart, che sfoggia con grande disinvoltura un taglio di capelli rasato superbiondo!

Tagli capelli corti e medi: le proposte tagli dell'estate 2017. Tutte le ultimissime tendenze i... 1 su 18